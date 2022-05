Fast & Furious 10 a Roma. Mezza città bloccata dal film con Vin Diesel

Più che Fast and Furios, bisognerebbe parlare di caos e delirio. Già, perché il 4 e il 7 maggio Roma sarà chiusa al traffico a causa delle riprese di Fast & Furious 10, il nuovo capitolo della celebre saga con protagonisti il solito Vin Diesel e Jason Momoa.

L'amministrazione comunale, per due giorni, ha infatti predisposto la chiusura di una dozzina di strade da Lungotevere Aventino fino al Teatro Marcello, passando per via de' Funari, via degli Astalli, piazza Campitelli. Deviate anche diverse corse dei mezzi pubblici: tra le 5 e 9, chiusa per i bus via dei Fori Imperiali. Sarà però prevista una deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e MB, la navetta che, sino al 4 giugno, sostituisce i treni della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina la sera dopo le 21 e, nei sabati e nelle domeniche di maggio, da inizio a fine servizio. Si viene così a chiudere un'area che spesso e volentieri la mattina è invasa da centinaia di macchine.

Fast & Furious 10 anche a Genzano

Il decimo episodio della fortunata saga però non si ferma solo alla Capitale. Vin Diesel & co il 16 e il 17 si sposteranno a Genzano per girare alcune scene del film. E anche qui alcune strada saranno bloccate e messe a disposizione del cast Usa. “Le strade interessate direttamente dalle riprese saranno via Belardi e via Buozzi, ma i complessi aspetti operativi e logistici dell'operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi”, ha spiegato il Comune. “I cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello. Per questa ragione i contattI in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime”.