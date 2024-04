Federico Fashion Style picchiato sul treno: "E' stata un'aggressione omofoba"

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è stato picchiato. Una aggressione omofoba su un treno mentre rientrava a Roma. È quanto li parrucchiere dei vip ha denunciato su Instagram, comunicando di aver subito il pestaggio e gli insulti.

Prima la foto della mano con la flebo, poi un primo piano col volto gonfio.

Lo sfogo social

"È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo" scrive "preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso".

Aggressione omofoba

Il motivo dell'aggressione sarebbe dunque da ricondurre all'omofobia. "Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone 'froci*'! L'omosessualità non è una malattia". Nel video infatti il personaggio tv aggiunge che gli è stato detto "froc*o di merd*".

Chi è Federico Lauri

Lauri, parrucchiere di Anzio, è diventato famoso negli ultimi anni per via del suo programma televisivo "Il salone delle meraviglie" in onda su Real Time. Negli ultimi tempi si è molto parlato anche del suo coming out e della battaglia per l'affidamento della figlia Sophie Maelle, avuta dalla ex moglie Letizia Porcu.