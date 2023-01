Fedez sconfitto dal Codacons: il Tribunale rigetta la denuncia dell'influencer

Fedez ha perso la sua battaglia giudiziaria contro il Codacons. Il Tribunale di Roma ha rigettato la denuncia che l'influencer aveva sporto contro l'associazione dei consumatori per un banner che lui riteneva ingannevole. Il rapper ora riceverà una denuncia per calunnia e potrebbe essere a rischio anche la sua partecipazione a Sanremo, perché il Codacons ha intenzione di presentare un'istanza alla Rai per chiedere di escluderlo.

Nello specifico la denuncia era partita nel momento in cui il rapper aveva visto sul sito del Codacons un banner che invitava a donare dei soldi per combattere il Covid. Cliccando su banner si veniva ridiretti ad un'altra pagina in cui si scopriva che i fondi donati sarebbero andati direttamente al Codacons e non a questioni legate al Covid.

Secondo Fedez, quindi, si trattava di un banner ambiguo e quindi aveva sporto denuncia.

La sentenza del Tribunale di Roma

Secondo il giudice Gabriele Tomei “il banner incriminato solo ad un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante. Invero dalla lettura del sito e degli approfondimenti dell’iniziativa del Codacons descritti nei link collegati emergeva con sufficiente chiarezza che quei fondi servivano a supportare l’azione dell'associazione e, nel raggiungimento di scopi, di pubblico interesse, a tutela di tutti i consumatori”.

Il Codacons: “Quella di Fedez era una ritorsione”

Il Codacons esulta per questa vittoria giudiziaria e ribadisce che la denuncia di Fedez era soltanto una ritorsione per la questione della raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele, lanciata dal rapper e da sua moglie Chiara Ferragni sulla piattaforma Gofundme. Il Codacons aveva denunciato il fatto che la piattaforma applicava una commissione ingannevole sui donatori e l'Antitrust aveva comminato una multa da 1,5 milioni di euro.