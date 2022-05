Festa della Mamma, Zoomarine lancia una giornata tra sport e delfini

Zoomarine lancia la sua giornata antistress per la Festa della Mamma. La parola chiave sarà “fare squadra” per vincere le sfide che ogni giorno si presentano. Un must che associato alle discipline sportive sottolinea ancor più l’importanza di un legame socio-relazionale nel team.

Zoomarine, per la Festa della Mamma, lancia quindi #EssereBenessereMamma con l'obiettivo di dar vita a un messaggio fondamentale per rinsaldare ulteriormente il rapporto madre-figli attraverso un percorso tra sport, coccole e divertimento. Con una madrina d'eccezione: l'attrice e conduttrice Flora Canto. Essere genitori in fondo è un allenamento costante e il percorso denso di ostacoli, per questo motivo trascorrere del tempo insieme facendo attività fisica può aiutare la mamma a non trascurarsi, affrontare al meglio la propria identità di donna e nel contempo divertirsi con il proprio piccolo con un sano e costante movimento.

Le attività organizzate per la Festa della Mamma

Una giornata speciale quella dell’8 maggio che vedrà il parco aprire le proprie porte ad esibizioni e lezioni gratuite di vario genere, come ad esempio quelle di ginnastica con il passeggino workout e ginnastica con marsupio workout. Due attività che potranno praticare tutte le ospiti del parco con figli al seguito, grazie alle istruttrici certificate “MammaFit”, associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e fondata dall’insegnante di yoga Monica Taranto, la cui mission è quella di aiutare e sostenere le mamme nel delicato periodo post-parto creando spazi e iniziative ludico-sportive. "Socialità e aggregazione ma - dichiara il direttore generale Alex Mata - anche un momento gioioso da condividere con tutta la famiglia nello spirito di Zoomarine".

Attivo anche un "Point Salute Artemisia Lab", rete specializzata con 23 centri clinici e diagnostici, che metterà gratuitamente a disposizione delle mamme card nominative per beneficiare automaticamente di agevolazioni su analisi e visite specialistiche. E per il relax? Lezioni di yoga per apprendere facili nozioni, ritrovare il giusto equilibrio e trascorrere consapevolmente e dolcemente ogni momento lontano dallo stress. Un mix composto da esercizi di respiro e fisici con le istruttrici dell’associazione A.c.s.d. Victory Salute e Fitness, fondata dall'insegnante Pamela Memè, pronte a dispensare preziosi suggerimenti nell’arco della giornata che sarà ricca di appuntamenti, spettacoli, percorsi educativi ecologici nel rispetto della natura e con gli animali e le numerose attrazioni di un parco decisamente family- friendly.