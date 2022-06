Fiori e colori come terapia: la mostra sensoriale di Maura Bruno

Fiori e colori hanno invaso la galleria d’arte di Patrizia Anastasi, grazie all’anteprima della mostra "Colors & mind" della pittrice Maura Bruno. L’evento, organizzata da Carmen D’Elena, mostra le opere di un'artista di grande talento e temperamento che usa i colori come vera e propria terapia.

“I colori sono vibrazioni, i fiori, invece, simbolo di trasformazione e cambiamento. Volgere lo sguardo su tanta meraviglia, apporta benessere, serenità e senso di pace interiore di cui ognuno di noi ha bisogno”. È questo il messaggio che l'artista Maura Bruno ci consegna, un messaggio prezioso, che attraverso la sua arte arriva dritto all'osservatore.

La mostra di Maura Bruno

Lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio, la galleria d'arte di Patrizia Anastasi a Roma ha quindi ospitato l’affascinante vernissage, a cui hanno partecipato molti volti noti del mondo dello spettacolo, da Stefano Sala e sua moglie, Dasha Kina; Milena Miconi; Matilde Brandi; Irene Capuano; Daniela Martani; Jane Alexander; Fanny Cadeo; Selvaggia Roma e Manuela Arcuri. E, dulcis in fundo, l'indiscusso idolo anni 80 e 90 delle donne italiane, l'attore Ronn Moss, conosciuto per aver intepretato Ridge di Beautiful, innamorato dell'Italia al punto di essersi trasferito a vivere in Puglia, insieme alla moglie. Tanti volti che hanno potuto ammirare le opere Maura Bruno, con in sottofondo le note di un dolcissimo flauto, suonate da Jacopo Urso, prestato per l'occasione dal Rome chamber music festival.