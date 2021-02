Formula E, pronto il Piano mobilità per l'Eur

Formula E, si è svolto l'incontro con i Mobility Manager e i referenti di aziende, enti, operatori commerciali e istituti scolastici del quadrante dell’Eur in un tavolo di confronto con l’Amministrazione capitolina, le realtà territoriali e gli organizzatori del Rome E-Prix. Obiettivo: illustrare il nuovo Piano mobilità.

Al tavolo relatori, riuniti nella Sala Quaroni all’interno della sede degli uffici di Eur S.p.A., hanno preso parte l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini Daniele Frongia, il Vicesindaco con delega alla Città in Movimento Pietro Calabrese collegato da remoto, il Presidente del IX Municipio Dario D’Innocenti, il Presidente di Eur S.p.A Alberto Sasso e l’Amministratore Delegato di Eur S.p.A. Antonio Rosati, il Presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità Stefano Brinchi e la Direzione Ingegneria Marco Cianfano e il Local Operator Formula E - Project Leader Massimo Palermo. L’incontro ha avuto la finalità di illustrare i principali interventi previsti dal piano della mobilità dell’evento, redatto dai tecnici di Roma Capitale e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità in collaborazione con gli organizzatori della Formula E, per consentire la valutazione di misure organizzative per contenere il disagio dei dipendenti e degli addetti.

Il Piano di interventi sulla viabilità funzionale allo svolgimento del programma delle lavorazioni di allestimento e smantellamento del circuito, quest’anno in un rinnovato tracciato che passerà anche di fronte all'iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato, punta a ridurre al minimo l’impatto dei cantieri sulla mobilità del quartiere Eur e delle zone circostanti. Oltre a una capillare campagna di informazione, che a breve sarà realizzata tramite i canali di comunicazione di Roma Capitale e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità si invita a consultare il sito romamobilita.it per tutte le modifiche e gli aggiornamenti in corso.