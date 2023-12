Forza Italia stringe l'accordo con Noi Moderati: "Rafforzato un percorso"

Un accordo siglato da tempo ma ora rafforzato e amplificato. Forza Italia unita sempre più a Noi moderati. “Oggi abbiamo ufficializzato un rapporto di grande sintonia e di collaborazione, tra Forza Italia e Noi Moderati, esistente già da tempo".

Lo comunicano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia e di Noi Moderati in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni e Nazzareno Neri.

"Percorso condiviso

"Un percorso che ha portato a convergenze importanti, in questi primi mesi di consiliatura in Regione Lazio, sia su leggi ordinarie sia sulla legge di bilancio, da poco approvata. Come ha detto bene il segretario nazionale e vicepremier, Antonio Tajani, è importante in questa fase consolidare l’anima moderata sia al governo nazionale sia in quello del Lazio. Questa unione aumenterà certamente la qualità delle nostre proposte”, chiudono i capigruppo di Forza Italia e di Noi Moderati in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni e Nazzareno Neri.

Di Stefano e Fazzone

“L’intergruppo ufficializzato quest’oggi tra Forza Italia e Noi Moderati nasce dall’esigenza di dare vita a un’azione politica più attenta ai temi e ai valori cari all’elettorato moderato, propri di chi sostiene il Partito popolare europeo. In Regione Lazio questa collaborazione darà un contributo importante al presidente Francesco Rocca, nei tanti impegni in programma nei prossimi mesi: sostegno al mondo produttivo, ai lavoratori, investimenti per una sanità più efficiente e per le infrastrutture, senza dimenticare il tema dell’ambiente. Faremo le nostre proposte, mirate e concrete. In tal senso, annunciamo che nei primi giorni del nuovo anno presenteremo un gruppo di professionisti, eccellenze nei rispettivi ambiti, che supporteranno l’attività del nuovo intergruppo in Consiglio regionale”. Lo scrivono in una nota i coordinatori regionali del Lazio di Forza Italia e di Noi Moderati, Claudio Fazzone e Marco Di Stefano.