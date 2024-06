Francesca Peppucci, il programma della più giovane eurodeputata italiana

La più giovane europarlamentare italiana ha trent’anni ed è di Forza Italia. Si chiama Francesca Peppucci, ha trent’anni ed è di Forza Italia.

È arrivata oltre un anno fa a Strasburgo al posto di Luisa Regimenti, che nel frattempo è stato nominata nella giunta della Regione Lazio.

Chi è la Peppucci

Laureata in economia, Peppucci ha già una notevole storia politica, essendo stata eletta 24 anni nel consiglio comunale di Todi e a 25 nel Consiglio Regionale umbro. Ora è candidata per l’Italia centrale ed ha un programma forte e concreto da portare in Europa.

Già candidata nel 2019

Francesca Peppucci si era candidata al Parlamento europeo nella circoscrizione “Italia centrale” nel 2019 a soli 26 anni, risultando tra le più giovani aspiranti e ottenendo ben 22.163 preferenze.

I punti chiave del programma

Lo sviluppo del lavoro giovanile, le opportunità per i ragazzi e per le loro idee. Un punto di forza arriva dalla lotta contro ogni barriera legata alla disabilità. La Peppucci vanta su questo campo una vasta esperienza con atti concreti già portati in discussione e che vuole portare con prepotenza a Bruxelles