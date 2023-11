Fratelli d'Italia cambia: Silvestroni, ecco la nuova Segreteria provinciale

Sono stati proclamati gli eletti nel coordinamento provinciale FdI di Roma: Basso, Troiani, Allocca, Patrizi, Crocetta, Pietropaolo, Guglielmino, Nolfi, D’Angeli, Cerulli, Appetecchi, Galizia, Graux.

Il nuovo assetto

"A loro - prosegue in una nota Marco Silvestroni, senatore e confermato alla guida della Federazione - voglio esprimere soddisfazione per quanto accaduto e per le importanti presenze al congresso, a partire dal ministro Lollobrigida, al capogruppo alla Camera dei deputati Foti, a tutti i colleghi parlamentari e amministratori del territorio".

"Grazie al Partito"

"Sono grato al partito per aver riposto in me ancora massima fiducia e orgoglioso di lavorare al servizio di FdI al quale sono legato fin dalla sua fondazione. Sono presidente di questa federazione dal 2013, eravamo in pochi a credere in Fratelli d'Italia e in Giorgia Meloni che - riprende - ha voluto un partito nuovo ma forte delle sue radici e della sua storia. Oggi abbiamo la responsabilità di essere il primo partito della nazione e la prima federazione per numero di iscritti. Daremo risposte ai cittadini unitamente a tutta la segreteria e saremo sempre - conclude - dalla parte giusta, la tutela e la difesa dei diritti dei cittadini”.