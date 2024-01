Furti in appartamento, il ladro di Roma nord incastrato dalle chat whatsapp

Il re dei furti incastrato dai social. Le sue foto da giorni erano sui gruppi WhatsApp dei residenti di quartiere e sui social network. Era il ladro che terrorizzava gli inquilini di Roma Nord dove aveva messo a segno diversi furti in appartamento.

Molti residenti e condomini lo hanno ripreso con i loro cellulari e con le telecamere quando entrava in azione a volto scoperto tra le palazzine studiando orari e spostamenti dei proprietari.

Arrestato a Vescovio

Arrestarlo, alla fine, è stato un poliziotto libero dal servizio del commissariato Vescovio. Si tratta di Stefano Campli, un 62enne esperto in furti. È stata una sua vicina a chiamare l’ispettore per segnalargli la presenza di un uomo sospetto all’interno di uno stabile di via Brandano. Quell’uomo somigliava al ladro ritratto nelle foto postate in rete.

Inseguito e bloccato

Il poliziotto non è intervenuto da solo, ha prima chiamato rinforzi. Il ladro è stato acciuffato mentre tentava di scappare, saltando dalla finestra di un’abitazione del piano rialzato del condominio. Dopo un inseguimento, è stato bloccato in piazza Volsinio.