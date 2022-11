Generazione Pasolini in scena al Teatro del Lido a Ostia. La data: 13 novembre

Pasolini torna in scena a Ostia. Il grande scrittore e regista sarà rivisitato e rievocato nello spettacolo "Generazione Pasolini", al Teatro del Lido domenica 13 novembre.

Lo spettacolo è scritto diretto dall'attrice Marta Bulgherini. La rappresentazione rievoca il lavoro, le ambizioni e le idee di Pier Paolo Pasolini, esplorando il tema cardine del suo pensiero, ovvero la critica alla società e ai costumi contemporanei.

Lo spettacolo

"Quando mi sono decisa a iniziare l'intenso studio su Pier Paolo Pasolini - ha spiegato Marta Bulgherini - mi sono ritrovata in uno stato di grande confusione: 'E ora? Da dove comincio?' mi sono chiesta. Quest'uomo ha fatto davvero di tutto". "Cercando poi una chiave per definire la struttura dello spettacolo - ha aggiunto - ho realizzato che non avrebbe potuto essere altro che questo, il mio "Generazione Pasolini": la trasposizione del mio viaggio dentro di lui, con lui, per lui".

La rappresentazione sarà divisa in due parti, una di stand up comedy e l'altra costituita da un serrato dialogo con l'altro attore in scena, Nicolas Zappa.

Lo spettacolo, prodotto dall'Accademia Italiana del Flauto, andrà sul palco alle 17:30 di domenica 13 novembre e sarà uno degli appuntamenti del Flautissimo Festival 2022, progetto promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.