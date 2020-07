Getta il figlio di 7 mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo

Choc al Colle Prenestino: ha gettato sotto l’acqua bollente il figlio di 7 mesi dopo un litigio con la moglie provandogli ustioni di primo e secondo grado. Non contento, ha preso a pugni anche il figlio di 4 anni, intervenuto per difendere la madre.

Artefice di questo dramma familiare avvenuto in via dell'Olmo è un 41enne marocchino, agli arresti domiciliari per droga, arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e nei confronti dei due figli minorenni ed è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

L'uomo, ubriaco e in preda alla rabbia, ha aggredito prima la moglie e poi i due figli piccoli. La donna e i due bambini sono stati portati al Policlinico Umberto I: lei è stata refertata con una prognosi di dieci giorni per le lesioni subite, i due bambini vengono tenuti in osservazione a scopo precauzionale.