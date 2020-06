Roma

Lunedì, 8 giugno 2020 - 18:12:00 Giallo a Tor Sapienza, trovato un cadavere tra i cespugli: è un operaio Il corpo è stato trovato in via Renato Birolli, a pochi metri dallo stabilimento della Birra Peroni: è in avanzato stato di decomposizione

Giallo a Tor Sapienza, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato nel pomeriggio di lunedì tra i cespugli di fronte allo stabilimento della Birra Peroni, in via Renato Birolli. Secondo una prima analisi, il corpo è di un uomo con una tuta blu da operaio. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà disposta autopsia. Sul posto, oltre alla Polizia Scientifica, i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Prenestino.