Gina Lollobrigida, i cimeli all'asta: dall'orologio di Fidel Castro ai premi

Dall'orologio di Fidel Castro alla stella della Walk of Fame hollywoodiana, e poi sculture, dipinti, mobili, fotografie, cimeli di ogni genere: sono 410 i lotti appartenuti a Gina Lollobrigida (1927-2023), icona del cinema italiano, grande diva amata dal pubblico.

I cimeli erano custoditi nella grande villa sull'Appia Antica a Roma, che la casa d'aste Wannenes mette in vendita nell'asta martedì 28 maggio (con inizio alle ore 14) nella sua sede genovese di Villa Carrega Cataldi in via Albaro.

La vendita

La vendita è stata disposta dal notaio Vittorio Occorsio con il benestare degli eredi e l'autorizzazione del tribunale nell'ambito della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata. Il factotum Andrea Piazzolla è stato condannato in primo grado per circonvenzione d'incapace, mentre il figlio Milko Skofic ha impugnato il testamento.

L'asta

L'asta propone un catalogo speciale con pezzi da collezionare unici, dagli arredi di casa agli oggetti che testimoniano la storia dell'attrice e i suoi importanti legami personali: come l'orologio Seiko regalatole da Fidel Castro quando la diva gli fece visita a Cuba, modello da uomo in titanio personalizzato con la scritta "a Gina con ammirazione. Fidel Castro"; oppure la stella sulla passeggiata delle star, la Walk of Fame di Hollywood, ricevuta il 1° febbraio 2018. A questo riconoscimento si aggiunge un Golden Globe Award a Gina Lollobrigida, un David di Donatello e due Nastri d'Argento, anch'essi in asta, ricevuti negli anni dall'attrice simbolo del cinema italiano.