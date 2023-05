Giro d'Italia, la sposa non riesce a passare. La Polizia la porta in chiesa

Un lieto fine durante l'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma. Una sposa non riusciva a passare per andare a celebrare il suo matrimonio a causa delle strade chiuse per il passaggio dei ciclisti. La donna è stata accompagnata in chiesa dalla Polizia.

La sposa doveva raggiungere con la sua auto la chiesa di Santa Maria dell'Aracoeli, al Campidoglio, dove la stavano attendendo parenti, invitati e il promesso sposo. La donna è passata con la sua auto proprio a Largo Argentina e lì non ha potuto più proseguire poiché quello era uno dei luoghi in cui sarebbero passati i ciclisti dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2023. La donna è rimasta quindi bloccata. Gli agenti della Polizia di Stato che stavano facendo servizio d'ordine, l'hanno notata e si sono accorti che era visibilmente preoccupata. Si sono avvicinati e le hanno chiesto quale fosse il problema. Allora si sono offerti di aiutarla e, dopo averla fatta salire a bordo di una volante, l'hanno portata alla basilica dove l'attendeva il futuro marito.

Il compleanno dell'anziana

Un'altra disavventura è capitata a un'anziana di 87 anni. La donna stava camminando in piazza Venezia e stava cercando di tornare a casa dove con la famiglia avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Tuttavia a causa delle chiusure e delle deviazioni dovute sempre all'ultima tappa del Giro d'Italia, non era riuscita a trovare un autobus per tornare a casa e, a causa della calura quasi estiva, non riusciva più a camminare. L'anziana è stata notata da una pattuglia della Polizia che le ha dato un passaggio fino a casa. Così la signora ha potuto festeggiare i suoi 87 anni.