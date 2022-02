Giubileo 2025, cercasi logo. Il Vaticano promuove un concorso aperto a tutti

Serve un logo per il Giubileo 2025 e il Vaticano organizza un concorso aperto a tutti per realizzare l'icona ufficiale. Le selezioni sono aperte e si può partecipare fino al 20 maggio. Il Pontificio Consiglio dà intanto un indizio: il logo dovrà rispecchiare il motto "pellegrini di speranza".

Il Vaticano lancia un concorso aperto a tutti per trovare il logo ufficiale in vista del Giubileo. Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione spiega: "Nel 2025 la Chiesa celebra il suo Anno Santo. Dopo il Grande Giubileo del 2000, mancano ormai solo tre anni per la scadenza dei venticinque che intercorrono tra ogni Giubileo ordinario".

Concorso per realizzare il logo di Giubileo 2025

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha così indetto un concorso aperto a tutti per la realizzazione del Logo ufficiale del Giubileo 2025: "Chiunque può partecipare, previa l'accettazione del Regolamento, che contiene tutte le indicazioni necessarie per poter sottoporre il proprio lavoro al comitato di selezione. Le informazioni sono disponibili sul sito iubilaeum2025.va/it/logo. Il concorso inizia oggi, martedì 22 e termina il 20 maggio prossimo".

Nel 2000 scelta l'opera di una ragazza 22enne

"Per l'Anno Santo del 2000 venne scelta l'opera, ormai entrata nella storia, di una ragazza di 22 anni, alunna di un Istituto d'arte. Il logo del Giubileo veicola simbolicamente un messaggio in modo immediato ed appropriato, ed è espressione sia dell'universalità del messaggio della Chiesa sia delle particolari necessità spirituali del nostro contemporaneo, che proprio in questo messaggio, ispirato al tema della speranza, trova conforto. Inoltre, il Logo certifica in modo ufficiale le iniziative, i progetti, le comunicazioni e gli eventi che verranno proposti per la preparazione e la celebrazione del Giubileo 2025".

L'indizio per il logo nella lettera del Papa

Il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione ricorda ancora che, nella lettera che il Papa ha indirizzato al Presidente del Dicastero della Nuova Evangelizzazione, sono contenute alcune tematiche utili per comporre il Logo: " Il motto 'pellegrini di speranza' è certamente l'indizio privilegiato da cui i partecipanti trarranno ispirazione".