Giubileo 2025, Gualtieri commissario: esplode la rivolta contro i super poteri

Si accende la battaglia sui super poteri di Gualtieri. La miccia che fa esplodere la rivolta è accesa da Europa Verde. Il partito ecologista infatti ha interrogato in Parlamento il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. I Verdi hanno infatti chiesto quali eventi talmente particolari e di inaudità gravità abbiano portato il Governo a concedere pieni poteri al sindaco di Roma in materia di Rifiuti - scavalcando così la Regione Lazio.

Soprattutto, incalzano i deputati di Europa Vede, Cristian Romaniello e Devis Dori, "in assenza di una preventiva dichiarazione dello stato di emergenza e senza alcuno studio sulla produzione dei rifiuti e sulle quantità da destinare al trattamento finale, al netto delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge". Che hanno poi chiesto attraverso l'interrogazione parlamentare quali siano gli eventi di particolare ed eccezionale gravita, connessi allo svolgimento del Giubileo 2025 - non fronteggiabili con gli strumenti ordinari – che giustificano il conferimento di poteri commissariali al Sindaco di Roma per l'esercizio delle competenze assegnate alla Regione Lazio in materia di rifiuti,

Verdi: "Poteri commissariali agiscono in contrasto con disposizioni regionali e nazionali"

"Alla luce dell'attuale quadro di riferimento, definito in modo preciso e cogente dal Piano Rifiuti della Regione Lazio approvato da poco più di un anno, il Sindaco di Roma chiede i poteri commissariali per agire in contrasto con le disposizioni regionali e nazionali e il Governo immediatamente mette nero su bianco la delega, esautorando le competenze regionali e nazionali in materia, senza alcuna dichiarazione di emergenza, da parte del Presidente Zingaretti, che giustifichi tale necessità". Un vero e proprio "conflitto di attribuzioni e un evidente stravolgimento del rispetto delle competenze distribuite giustamente tra istituzioni di diverso livello, con un inammissibile capovolgimento di ruoli e funzioni. Su questo annunciamo fin da subito - conclude la co-portavove di Europa Verde Roma, Marta Bevilacqua - l'impugnativa al Tar del primo atto prodotto dal Sindaco di Roma in veste di commissario, per chiedere in via incidentale il pronunciamento sulla legittimità del decreto del Governo alla Corte Costituzionale".

Beppe Grillo al fianco dei Verdi: "Insensata la scelta di poteri indistinti"

Beppe Grillo non tarda ad aggiungere la sua voce al coro dei deputati di Europa Verde. E lo fa attravaerso il megafono del suo blog. "È insensata - ha detto - la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impianto costoso e pericoloso che brucia rifiuti e opportunità di crescita economica". Grillo ricorda poi come verranno a breve assegnati due miliardi di euro per la relizzazione di impianti legati all'economia circolare. "I progetti - scrive ancora - arrivati e al vaglio del Ministero ammontano a una somma di 12 miliardi, a riprova dell'attenzione del Paese per l'impiantistica orientata a potenziare la raccolta differenziata e gli impianti per il riciclo". "