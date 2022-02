Giubileo 2025, Gualtieri nominato commissario straordinario

Roberto Gualtieri sarà il commissario straordinario del Giubileo 2025. Il sindaco di Roma è stato nominato ieri dal Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri ha incaricato il sindaco Gualtieri come principale coordinatore della gestione degli interventi funzionali al Giubileo che si terrà nella capitale nel 2025. Una nomina che era stata già anticipata mesi fa dal Premier Mario Draghi durante il tavolo tematico istituzionale dello scorso dicembre.

I fondi per il Giubileo

In campo 1,5 miliardi di euro che andranno gestiti per accogliere il flusso dei pellegrini in città e per coordinare la realizzazione delle infrastrutture necessarie da realizzare per garantire il massimo della sicurezza e della buona riuscita.

Tweet di Gualtieri

Roberto Gualtieri ha espresso la sua soddisfazione per la nomina raggiunta: "Ringrazio il presidente Draghi e il Cdm per la nomina a Commissario straordinario per Giubileo2025. Metterò tutto il mio impegno affinché Roma arrivi a questo grande evento spirituale come una capitale più moderna e vivibile pronta ad accogliere milioni di pellegrini e turisti".