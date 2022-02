Giubileo, Calenda affonda Italia Viva: "Inciucio per Casini in commissione"

Calenda e Renzi ai ferri corti per colpa dell'elezione di Virginia Raggi a presidente della commissione Expo 2030. Il leader di Azione risponde al deputato Nobili che ha criticato i consiglieri di Calenda per aver votato l'ex Sindaca di Roma: "Sceneggiata indegna". Calenda svela poi un presunto "inciucio": "Italia Viva avrebbe votato la Raggi all'Expo se avesse avuto la commissioen Giubileo".

Lite a colpi di tweet fra Italia Viva e Azione in seguito alle elezioni delle commissioni straordinarie su Expo 2030 e Giubileo 2025 avvenute ieri. La prima è andata all'ex sindaca di Roma Virginia Raggi (con non pochi malumori) e la seconda al consigliere di Azione Dario Nanni. A scatenarsi sui social è stato fin da subito il deputato di Italia Viva Luciano Nobili che ha parlato di "scelta folle" prendendosela con il Pd e con Azione per aver avallato la decisione di mettere l'ex sindaca di Roma a capo della candidatura della capitale per Expo.

Calenda: "Italia Viva avrebbe votato Raggi in cambio della commissione Giubileo"

Pronta la replica di Carlo Calenda che sui social sta svelando, tweet dopo tweet, un presunto retroscena politico che coinvolgerebbe il partito di Renzi: "Italia Viva voleva la commissione Giubileo e quando ha capito di non averla ha montato il casino su Raggi che avrebbe altrimenti votato de corsa e con dichiarazioni d’amore".

Italia Viva contro Calenda: "Le poltrone interessano a te"

In risposta Nobili: "Carlo a chi interessano le poltrone è facilmente dimostrato dai fatti: le hai prese tutte tu. Ma non è questo il punto. Il punto è che i consiglieri di Italia Viva si sono rifiutati di votare la Raggi a guida della commissione Expo, quelli di Azione invece l'hanno votata. Perchè?".

Calenda svela: "Italia Viva voleva Casini alla commissione Giubileo"

A quel punto Calenda ha replicato svelando ulteriori dettagli sul presunto inciucio tramato da Italia Viva per essere a capo della commissione Giubileo: "Luciano mi hai chiesto di mettere Casini alla Presidenza della Giubileo ovviamente votando la Raggi a Expo essendo un accordo complessivo. Ti ho detto di no. Hai montato questa indegna sceneggiata contro Flavia. Questi giochini destini con Mastella. Circolare.. "

Calenda contro i renziani

La lite sui social sta proseguendo: i consiglieri di Italia Viva, in primis Valerio Casini, stanno replicando al leader di Azione. Pronta la risposta di Calenda: "Valerio, mi hai chiesto o meno di fare il presidente della commissione dialogante come la chiami tu? Si o No? E in quel caso avresti o no dovuto votare tutto il pacchetto. Così chiudiamo questa roba ridicola".