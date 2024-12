Giubileo, i 5 mln del Pnrr solo per la cultura in periferia. Smeriglio sfida la politica e i sindacati: “Non possono partecipare”

Giubileo, arrivano 5 milioni per promuovere il Turismo a Roma. E Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura, cambia marcia: basta eventi sostenuti nel “cuore” della città e spazio alle periferie. E fondi vietati a partiti politici e sindacati.

E' la nuova linea dura, che guarda più agli estremi della città e meno alla Ztl. Si chiama Roma Caput Mundi ed è la nuova linea con la quale il Comune di Roma mette in campo il bando straordinario. A spiegarlo è lo stesso Smeriglio che dice: “Sono felice di presentare questo bando che nasce dall’attività del Pnrr. Caput mundi è tante cose: sono i 113 cantieri aperti ma lo è anche questo bando straordinario in tutti i sensi, anche nel senso che non potremo ripeterlo, non avremo 5 milioni tutti gli anni. È un’occasione di cittadinanza”.

Smeriglio: "L'idea di città è aperta, di dialogo e di pace"

E poi entra nel dettaglio: “Open’ riguarda l’apertura dell’anno Santo ma anche un’idea di città: una Roma vuole rimanere una città aperta, di dialogo e di pace. E’ una scelta di promozione degli spazi periferici, non ci saranno progetti tra il I e II municipio e in alcune aree, una scelta in controtendenza in un anno in cui in quei luoghi ci saranno già una marea di eventi. Roma è una città fatta di abitanti non è solo un palcoscenico spirituale e culturale, noi andiamo in questa direzione’’. Nel bando ‘abbiamo ribadito l’indice di perifericità e l’importanza del linguaggio di genere, le parole sono importanti, e una clausola di eticità, chi lavora per Roma deve aderire ai valori della nostra costituzione’’.

"I tempi del ballottaggio"

Sui tempi ha spiegato Smeriglio ‘’speriamo che tra mercoledì e giovedì il bando sarà pubblicato ufficialmente. Ci sarà tempo poi fino a fine gennaio per presentare i progetti e gli eventi potranno svolgersi dal 1 aprile al 31 dicembre 2025”.



Il bando“OPEN25 - ARTES ET IUBILAEUM” si struttura in cinque sezioni

“PERCORSI”: attività culturali dedicate ai percorsi e che offrano occasioni originali di aggregazione attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, storico-artistici, ambientali e paesaggistici anche dei territori meno urbanizzati, come l’Agro romano e i percorsi fluviali e del mare (contributo complessivo 1,5 milioni di euro);

“ATTIVITÀ PERFORMATIVE”: eventi culturali innovativi che favoriscano l’incontro fra diverse culture e tradizioni e il dialogo interculturale attraverso la musica dal vivo, la danza, il teatro, il cinema e la letteratura (contributo complessivo 1,5 milioni di euro);

ARTI VISIVE”: progetti d’arte contemporanea e sperimentale che valorizzino spazi urbani e luoghi non convenzionali, con una particolare attenzione agli interventi di rigenerazione, alla partecipazione attiva della comunità locale e di giovani artiste e artisti emergenti (contributo complessivo 1 milione di euro);

“ESPERIENZE DI CULTURE GASTRONOMICHE DI COMUNITÀ”: eventi collettivi in spazi condivisi che valorizzino il significato culturale della condivisione di esperienze di cultura gastronomica, affermando il valore del cibo come elemento inclusivo, anche tra comunità appartenenti a diverse tradizioni (contributo complessivo 500 mila euro);

“GIOVANI E PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO”: attività proposte da associazioni giovanili per mettere in dialogo le nuove generazioni con le tradizioni, coinvolgendole nel processo creativo e nella promozione del patrimonio culturale, in particolare attraverso l’uso di media innovativi (contributo complessivo 500 mila euro).

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso:

per le sezioni 1, 2, 3 e 4: essere soggetti di diritto privato (associazioni, fondazioni, cooperative, imprese, etc..) operanti nel settore culturale, con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da soggetti pubblici; non essere una forza politica o una organizzazione sindacale;

per la sezione 5: oltre ai precedenti requisiti, i soggetti proponenti dovranno essere composti prevalentemente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L'Avviso sarà pubblicato sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it all'Albo Pretorio on line e nella sezione Attualità - Tutti i bandi, avvisi e concorsi - Struttura "Dipartimento Attività Culturali" e conterrà le necessarie indicazioni circa i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione. Verrà, inoltre, attivata una sezione di FAQ, per la pubblicazione delle risposte a eventuali richieste di chiarimenti di interesse generale.