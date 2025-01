Giubileo Roma, Rutelli: “Correggete i numeri dei pellegrini, spaventano i turisti”.

Parola di Francesco Rutelli, i numeri di Comune di Roma, ministero del Turismo e Società per il Giubileo vanno corretti “con saggezza”, perché “l'effetto non è certo quello di attirare più turisti e più visitatori”.

Confronto tra Giubileo 2000 e Giubileo 2025

Più che una polemica sulle cifre dei presunti visitatori per l'Anno Santo, quello del sindaco del Giubileo del 2000 è un affettuoso consiglio: “Nel 1999 Roma ebbe quasi 18 milioni di arrivi. Nel 2000, con il Giubileo, che fu una cosa enorme, quasi 26 milioni. L'anno scorso Roma ha superato il suo record di presenze turistiche e soprattutto di arrivi, con oltre 22 milioni. Allora, è ragionevole dire che nel 2025 ci saranno i turisti e, in più, 35 milioni di pellegrini”?

Con questi numeri il turista medio preferisce rinviare il viaggio a Roma

Dalla “ragione” alla prudenza, Rutelli spiega: “Se il messaggio è così ottimistico, il turista medio preferisce venire non quest’anno ma il prossimo. Questa cifra, 35 milioni, l’ha detta il ministero del Turismo, l’ha detta l’amministrazione comunale di Roma, l’ha detta il titolare dell’organizzazione del Giubileo, che ha parlato di una cifra compresa tra i 32 e i 40 milioni di pellegrini. Secondo me sarebbe saggio correggere questo tipo di comunicazione perché il suo effetto non è certo quello di attirare più turisti e più visitatori, considerato che chi deve decidere dove andare si informa prima sui social e sui siti web".

La domanda "avvelenata" di Giuseppe Roma

Così parlò Francesco Rutelli alla presentazione del suo libro Città vince città perde, rispondendo a una domanda scettica sui grandi numeri sull’affluenza per il Giubileo di Giuseppe Roma, vicepresidente del Touring Club Italiano.