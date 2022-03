Gualtieri blinda il suo staff: i curricula dei collaboratori sono top secret

La Lega attacca Gualtieri chiedendogli di mostrare i curricula dei suoi collaboratori neo assunti. Il consigliere Santori: "Sono due mesi che le informazioni sono top secret".

Il consigliere della Lega Fabrizio Santori, nel corso della riunione congiunta delle commissioni Bilancio e Mobilità per la nomina del Cda dell'agenzia Roma servizi per la Mobilità, attacca il sindaco di Roma per non aver condiviso i curricula dei suoi collaboratori neo assunti. Informazioni sulla carriera e sulle competenze che, secondo il consigliere, i cittadini romani hanno il diritto di conoscere. Dopo le polemiche sul numero di assunti, ora la Lega attacca il sindaco per sapere chi sono i suoi "fedelissimi", da dove vengono e con quale "titolo".

Santori: "Curricula top secret"

Santori dichiara: "Il sindaco Gualtieri continua ad ignorare le legittime richieste pervenute dalla commissione Trasparenza, che ormai quasi due mesi fa aveva domandato di vedere i curricula dei nuovi assunti ai vari livelli nello staff del Primo cittadino di Roma. Niente da fare: i curricula sono ancora top secret".

La Lega contro Gualtieri: "La trasparenza dov'è?"

"Trasparenza addio, con buona pace di norme e legalità", commenta Santori. "Il Sindaco tiri fuori l'elenco dei titoli, dei meriti, dell'esperienza e dell'eccellenza di coloro che ha chiamato al suo fianco come fidi e capaci collaboratori, i cui stipendi escono dalle tasche di cittadini stremati dalle difficoltà quotidiane in una una città che cade a pezzi".