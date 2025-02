Gualtieri gliele suona a Tony Effe e Achille Lauro: “Capodanno? Avrei voluto di meglio”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri imbraccia di nuovo la chitarra a Un giorno da Pecora su Rai 1 e “le suona” a Tony Effe e Achille Lauro: “Capodanno? Avrei voluto fare meglio”.

A Un giorno da pecora imbraccia la chitarra

Durante la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il primo cittadino di Roma ha imbracciato la sua chitarra e, dopo aver spiegato di aver visto e apprezzato molti degli artisti presenti a Sanremo, ha accettato di suonare la canzone di Achille Lauro, quella che ha più apprezzato. Achille Lauro che, peraltro, si esibirà al Circo Massimo il 1° luglio.

"Se Achille Lauro mi invita vado al concerto"



“Se al concerto ci sarò? Si, se mi invita volentieri”. Dopo l’ottima esecuzione di ‘Incoscienti giovani’, il sindaco ha invece suonato il brano di Tony Effe ‘Damme na mano’, tornando anche sulle polemiche che hanno riguardato il suo mancato live a Capodanno. “Mi sono scusato e ho detto che mi dispiaceva molto. Lui farà comunque un concerto a Roma”, a Capodanno “si trattava di un discorso diverso perché era pagato da Roma Capitale”.

Alla domanda ‘qual è la cosa che avrebbe voluto fare meglio’ durante il suo governo capitolino, il sindaco ha spiegato essere “proprio la vicenda di Capodanno. Il concerto poi è stato bellissimo mal’ annunciare dei nomi e poi cambiarli non è stata una cosa bella”.

Gualtieri: "Musica al Circo Massimo? Rispettiamo le prescrizioni"

A proposito delle polemiche sul Circo Massimo come location di tanti live estivi a Roma, Gualtieri ha sottolineato: “pensiamo che Roma sia una città che richiama molti concerti, sia al Circo Massimo che all’Olimpico, tanto che il nostro cartellone è il migliore d’Italia. Se c’è il rischio che il circo Massimo si danneggi con questi live? Assolutamente no - ha chiosato Gualtieri - abbiamo delle prescrizioni che rispettiamo scrupolosamente riguardo i volumi, per questo evitiamo di fare alcuni tipi di musica”.