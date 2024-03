Gualtieri diserta l'incontro a Bastogi. Rossi, Ugl: "Sindaco solo su Tik Tok"

Un incontro cancellato da Gu altieri all'ultimo minuto con i residenti di Bastogi ha fatto scoppiare l'ira dei cittadini. Un vertice tra il sindaco e gli abitanti di una delle periferie messe peggio in Italia ha generato il caos: si doveva parlare dei problemi di chi vive nelle case popolari.

E invece il primo cittadino ha pensato di non andare, delegando l'assessore alla Cultura Manuel Gotor.

Slogan contro Gualtieri

Una scelta che non è piaciuta per niente ai cittadini che hanno fischiato l'assessore e urlato slogan contro il sindaco. L'occasione era 'inaugurazione di una piazza a Don Luigi Diana a cui era stata la data per certa la presenza di Gualtieri. Così non è stato e davanti alla targa toponomastica era rimasto solo il povero Gotor che non è proprio il massimo esperto di buche, monnezza, degrado, derattizzazioni o problemi legati agli stabili che cadono a pezzi. Non è la prima volta che Gualtieri dia buca all'ultimo momento, specialmente quando si annusa aria di proteste e di domande scomode.

Il colpo da Ko di Rossi dell'Ugl

"In campagna elettorale il sindaco Roberto Gualtieri aveva puntato sulla parola concertazione - tuona il segretario di Roma e Provincia dell'Ugl - Doveva essere il sindaco di tutti, quello aperto al dialogo e che non lasciava indietro nessuno. Andrebbe spiegato ai decine di residenti di Bastogi che aspettavano l'incontro con il primo cittadino per portare alla sua conoscenza problemi di vita quotidiana: topi nei giardini, citofoni distrutti, ascensori fermi, soffitti che crollano, alberi pericolanti e rifiuti ovunque. Una situazione come tante nelle periferie romane. Tutti questi problemi i cittadini di Bastogi non li hanno potuti elencare a Gualtieri perché all'ultimo minuto ha deciso di disertare l'incontro. Una buca tanto clamorosa quando vergognosa".

"Cerchi il sindaco? Lo trovi solo su Tik Tok"

Non è la prima volta che accade, perché quando c'è da dare delle risposte ai problemi Gualtieri non c'è, scappa. Molto più facile trovarlo su Tok Tok a raccontare e raccontarsi una Roma dei sogni, dove le sole domande a cui deve rispondere sono quelle che si pone lui. E invece il sindaco di Roma è lontano anni luce dalla città vera e dai suoi cittadini, tradendo la promessa di concertazione che gli è valsa la poltrona in Campidoglio".