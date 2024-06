Guidonia, fiamme e fumo nero a ridosso delle case: via al piano d'emergenza

Paura tra i cittadini e allarme rosso in questi minuti nella zona di Guidonia dove si è elevata un’alta colonna di fumo nero. Le fiamme sono concentrate vicino un capannone in disuso. Si consiglia di chiudere le finestre nell’area limitrofa all’incendio.

Aria irrespirabile e lingue di fuoco a ridosso delle case.

Capannone in fiamme

Da circa mezz’ora è in atto un grave incendio vicino un capannone in disuso in via Lago dei Tartari in zona Guidonia altezza Bivio di Guidonia, nell’area industriale. Le Autorità consigliano di chiudere finestre e non uscire di casa.

Non usicre di casa

La colonna di fumo nero sprigionata da questo incendio è molto visibile anche da Roma e i cittadini, sia dell’area limitrofa l’incendio che a Roma sono preoccupati. Cosa sta bruciando? Al momento non è noto quali materiali stanno bruciando ma diverse persone segnalano aria irrespirabile ed odore acre nei dintorni dell’incendio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.