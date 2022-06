I big della musica italiana a piazza del Popolo: 2 serate di concerti gratuiti

I big della musica italiana si riuniscono a Piazza del Popolo per due serata all’insegna dello spettacolo. È l’evento "Summer Hits, la musica dell'estate", condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La musica pop, trap e rock riempirà la famosa piazza romana il 24 e il 25 giugno. Due serata a ingresso gratuito che vedranno alternarsi sul palco artisti del calibro di: Biagio Antonacci, il duo Blanco e Mahmood, Alessandra Amoroso e Achille Lauro, Sangiovanni, Tommaso Paradiso ed Elisa, Fabrizio Moro e Marracash, Ghali e i Boomdabash, Takagi e Ketra, Tozzi, Gabbani, Nek, Raf. Insieme alle stelle internazionali Mika e Michael Bublé.

Le due serate di venerdì 24 e sabato 25 giugno saranno precedute, giovedì 23, da una prova generale con quattro big sul palco, anche in questo caso senza biglietto. Sul modello Eurovision, le esibizioni degli artisti saranno intervallate da video-cartoline con i luoghi simbolo della Capitale, dal Colosseo al mare di Ostia, per dare ancora più visibilità alla città e al “brand” Roma. Due serate con le hit più suonate per creare la colonna sonora dell’estate 2022.