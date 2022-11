Il boss di Tor Bella Monaca catturato in Spagna: latitante dal 2021

Il latitante Davide Pasquali è stato trovato in Spagna. L'arresto è avvenuto la sera del 16 novembre tra le città di Malaga e Fuengirola, dove il latitante romano viveva con nome e documenti falsi.

L'arresto è frutto di una collaborazione tra il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Frascati, Direzione centrale antidroga e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, tramite la quale si è attivata l'unità spagnola dell'Enfast (European Network Fugitives Active Search Teams, organo europeo per la ricerca dei latitanti) e la Policia Nacional de Malaga. Questa collaborazione internazionale ha permesso la cattura di Pasquali. Il latitante è indagato per associazione a delinquere con il fino dello spaccio.

Pasquali è considerato uno dei boss della malavita di Tor Bella Monaca. Infatti è gravemente indiziato per aver avuto un ruolo di rilievo in una grande piazza di spaccio nel quartiere. Nell'aprile del 2021 i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati avevano sgominato quella piazza di spaccio, arrestando 50 persone, ma Davide Pasquali era riuscito a scappare. L'uomo è stato quindi dichiarato latitante e il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un mandato di arresto europeo, nonché un provvedimento di custodia cautelare.