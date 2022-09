Il calcio sui social: la Juve resta prima, ma è dominio su TikTok della Roma

Con 133 milioni di videoviews la Roma guida la classifica e blinda il secondo posto subito dopo la Juve, che resta prima a 47,6 milioni di interazioni totali.

La classifica delle squadre di serie A per i numeri sui social network stilata da Sensemakers per Primaonline.it, registra un'accelerazione della squadra di Mourinho che, restando seconda solo alla Juventus nelle interazioni, vola in cima alla classifica nelle visualizzazioni dei video, con Paulo Dybala e Tommy Abraham che portano a quasi 133 milioni le videoviews dei reels su Instagram e su TikTok, la piattaforma che si è aggiunta ultimamente agli strumenti delle società dopo Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

La Juve resta prima e “in squadra” schiera gli influencer

Nella classifica di agosto, che ha visto l'entrata del social cinese TikTok, i bianconeri rimangono al primo posto per i numeri complessivi nelle interazioni, che sono 47,6 milioni in totale. Sul fronte delle visualizzazioni video, la Juve è al secondo posto con 110,5 milioni di videoviews, registrando i maggiori numeri che insieme alla Roma blindano il primo e il secondo posto, staccando nettamente quelle del Milan che si fermano a 47,6 milioni. I bianconeri sono sbarcati su TikTok solo ad agosto e la presenza degli influencers Khaby Lame e Luma ha già fatto registrare il record per visualizzazioni ad un reel: 2,4 milioni.

Paulo Dybala e la Roma sono i campioni su TikTok

Con un complessivo di 36,9 milioni di interazioni generali, con cui la Roma blinda il secondo posto dietro alla Juve, i social della squadra di Mourinho puntano tutto sui reels di Instagram e sui TikTok e la mossa si è rivelata vincente. I giallorossi dominano il social cinese raggiungendo il record di videoviews con 132,9 milioni di visualizzazioni e la coppia di attacco Abraham-Dybala, quest'ultimo già protagonista assoluto della macchina comunicativa di Trigoria, sbanca anche gli schermi dei tifosi: solo il video in cui l'inglese bacia la Joya dopo l'assist che ha portato al pareggio con la Juventus ha registrato 2 milioni di videoviews. Almeno sui social, nulla può il Milan, le cui visualizzazioni dei video si fermano a 47,6 milioni, per un complessivo di interazioni di 21 milioni, poco maggiori dei 19,1 milioni registrati dai cugini neroazzurri.

Napoli quinto, gli sponsor premiano il Milan

Superato un mese da quando è ripartito il campionato, la classifica vede il Napoli primo a 17 punti insieme all'Atalanta, ma i partenopei si devono accontentare di un quinto posto nella race online, con 8,7 milioni di interazioni e 11 milioni di videoviews. La squadra di Spalletti si piazza dopo l'Inter, che alla quarta posizione ha 19,1 milioni di interazioni e 28,6 milioni di visualizzazioni ai video. Vola invece il Milan sul fronte delle sponsorship, che raccoglie le maggiori interazioni complessive su Facebook e Instagram, grazie ad Acqua Lete, che dopo la vittoria per 4 a 2 con l'Udinese registra 77 post pubblicati su Facbook. Il portiere Mike Maignan è il protagonista dei rossoneri su Instagram, che con lo sponsor Skrill, raccoglie 21 post dedicati dopo il rigore parato col Sassuolo. Seguono nella top ten la Fiorentina al sesto posto, rincorsa da Lazio, Atalanta, Nazionale di calcio e Genoa.

Non solo Serie A: la Nazionale è nella top 10 sui social

Dopo la rivelazione del nuovo kit da trasferta per gli azzurri targato Puma, la Nazionale di Roberto Mancini conquista una posizione e sale nona nella classifica per le interazioni. Trainata dall'attività sulle piattaforme Instagram e su Twitter, tra i contenuti più seguiti sono ci sono i post di auguri a Mario Balotelli e Giorgio Chiellini, insieme alle amichevoli di agosto disputate dagli Under 19 e dagli Under 16.

Fonte: Primaonline.it