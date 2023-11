Il Comune di Roma punta sulla comunicazione e si candida al premio Smartphone

Che la Comunicazione non sia il punto forte dell'amministraizone Gualtieri è lampante. Nnostante un esercito di comunicatori, esperti, pseudotali, e con un asset improntanto all'errore continuo, Roma Capitale si candida al premio Smartphone d'oro.

Non è uno scherzo. In queste ore sta arrivando nella mail inviata ad un numero selezionato di dipendenti (così l'Ufficio di Comunicazione è felice) il messaggio che invita tutti a votare per Roma. Un modo di comunicazione in house che taglia sempre più fuori giornali, giornalisti e siti web. Informazione? No, grazie.

Il testo integrale della mail

"Gentile collega, Roma Capitale quest’anno è candidata al prestigioso Premio Smartphone D’oro, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche, ideato e curato dall’Associazione PA Social. Ci siamo candidati con un video che presenta la nostra strategia di comunicazione digitale e i nuovi strumenti attivati:I NFORoMA, il sistema informativo multicanale con web tv, radio e newsletter con il quale puntiamo a un’informazione pubblica capillare e coordinata;il canale WhatsApp di Roma Capitale, primo comune italiano a utilizzare questo strumento, attraverso il quale informiamo gli iscritti in modo tempestivo sulle attività e le campagne istituzionali;i podcast, con l’ultimo nato “Green Talk” sulle politiche ambientali, per dare la possibilità con un mezzo giovane e di successo di approfondire tematiche care all’amministrazione;un capillare sistema di affissione digitale, che riesce rapidamente a diffondere una campagna in tutta la città. Un eventuale riconoscimento a questo concorso sarebbe una vittoria per tutte e tutti noi che quotidianamente, ciascuno per la propria parte, siamo al servizio della città, delle cittadine e dei cittadini. Hai tempo fino alle ore 18:00 del 21 novembre per dare il tuo voto a Roma Capitale. Clicca sul link https://www.pasocial.info/poll/smartphone-doro-2023/ dal tuo smartphone o dal pc di casa, seleziona la nostra proposta (la numero 71) e compila il form in fondo alla pagina con i tuoi dati per rendere il voto valido. Vota ora e invita altri a partecipare. Grazie e buon lavoro".

La strategia di comunicazione

Eh già, invece di esser in grado di raccontare la città, il lavoro degli assessorati, il sapersi mettere in discussione e confrontarsi, il saper esporre il sindaco Gualtieri a sane critiche per migliorare e migliorarsi, si punta a invadere i telefonini dei romani con messaggi stile istuto Luce dove si racconta magari che per arrivare da Borgo Pio a Trastevere è necessario prendere un giorno di ferie. Oppure si comunicano le agende degli assessori (sempre più scarne). E i giornali? Meglio evitare. Comunicare solo quello che è comodo comunicare. Senza problemi, rischi e confronti. Tagliare fuori l'informazione, quella fatta di professionisti, alla lunga non paga mai. Un'Amministrazione vincente utilizza critiche e articoli non in linea proprio per riuscire a far meglio. A migliorarsi anziché adagiarsi su un click plafonato tipo televideo anni '80.

L'evento dell'Auditorium

Proprio nella chiave anti-informazione, dal testo che da settimane l'apparato di comunicazione sta mettendo a punto per farlo recitare al buon Gualtieri, siamo pronti a scommettere che non ci sarà accenno ad alberi che cadono come bastoncini del lo Shangay. O della sconfitta che dopo una settimana dal discorso tra gli scranni in ciliegio vedrà Riad strapazzare Roma nella corsa all'Expo. Si racconterà degli sforzi profusi per il Giubileo, senza dire naturalmente che i lavori sono partiti in forte ritardo, dell'impegno per realizzare il termovalorizzatore, evitando di dire che non sarà mai pronto per l'Anno santo, e di una città che cresce nonostante il rapporto della Caritas che la vede sempre più povera e senza troppo sviluppo.

Il premio Smartphone

Davanti a questo scenario, forse la Comunicazione di Gualtieri merita davvero il premio Smartphone d'oro: riscire a raccontare a una città dei sogni, dove il verbo di rigore è sempre il futuro, dove il presente è stato cancellato dai libretti di istruzioni e dove i romani non vivono un'Amministrazione, ma la subiscono cancellando ogni giorno più velocemente l'iscrizione ai canali di informazione che spaziano da whatsapp ai social.