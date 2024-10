Il Comune di Roma suona al citofono: scatta il censimento permanente dei cittadini e delle abitazioni

Dall'1 ottobre e fino a lunedì 23 dicembre riprendono anche a Roma le operazioni legate al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, attraverso il quale l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani.

A differenza di quelli svolti fino al 2011, si legge in una nota, il censimento permanente coinvolge di volta in volta solo un campione rappresentativo della popolazione, garantendo così un forte contenimento dei costi e una riduzione del disturbo ai cittadini.

Due le tipologie di indagine

Roma Capitale, che partecipa alla rilevazione ogni anno, si avvale per l’edizione 2024 di oltre 100 rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento (impegnati in due distinte indagini, “areale” e “da lista”), che contatteranno i cittadini chiamati a partecipare al censimento. Nell’indagine “areale” i rilevatori, dopo aver recapitato personalmente le lettere esplicative di Istat alle famiglie da intervistare, procederanno dall’11 ottobre a somministrare il questionario attraverso un dispositivo portatile. Nell’indagine “da lista”, invece, le famiglie coinvolte (avvisate da Istat tramite una lettera personalizzata) avranno la possibilità di compilare il questionario online, in autonomia (dal 7 ottobre al 9 dicembre) o con l’ausilio degli operatori URP del municipio di residenza (gratuitamente e fino al 23 dicembre). Anche l’indagine da lista prevede l’intervento dei rilevatori di Roma Capitale, ma solo nel caso di mancata o parziale compilazione autonoma; in tale circostanza, tra il 12 novembre ed il 23 dicembre le famiglie saranno raggiunte dai rilevatori presso la propria abitazione o contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista.

Rispondere ai quesiti è un obbligo di legge

Va sottolineato che per il Censimento permanente è previsto l'obbligo di risposta da parte delle famiglie coinvolte e che in caso di violazione di tale obbligo nell’indagine da lista sono previste delle sanzioni. Tutte le informazioni raccolte sono garantite dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza. Per supportare i cittadini nelle diverse fasi delle due rilevazioni, Roma Capitale ha messo a disposizione diversi strumenti: il servizio “Chiamaroma” 060606; la casella e-mail censimentopermanente@comune.roma.it e due numeri di telefono dedicati collegati all’Ufficio di Statistica (06 671079142 - 06 671079145, raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Inoltre, in caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi agli Urp municipali. Tutti i dettagli sulla rilevazione, inclusi gli orari di apertura degli Urp, sono disponibili sul portale di Roma Capitale alla sezione Dati e statistiche, Comunicazione, Censimenti (https://www.comune.roma.it/web/it/dati-e-statistiche-comunicazione-censimenti.page).