Il giallo del cocker lanciato dal sesto piano: è caccia ai ladri che l'hanno barbaramente ucciso

E' caccia ai ladri che lo scorso venerdì, dopo un furto in casa fallito, avrebbero gettato il cane presente nell'appartamento dal sesto piano del palazzo, uccidendolo.

Come hanno raccontato i proprietari a Repubblica dopo essere usciti, il loro cellulare, collegato all'allarme, ha iniziato a suonare, segnalando un'effrazione in corso nell'abitazione di via Carini, zona Monteverde.

In casa non è stato portato via nulla

Immediatamente rientrati, hanno constato che appurato che non era stato portato via nulla, ma in casa non c'era Ricky, un cocker spaniel inglese focato. L'ipotesi è che durante la fuga, i ladri avrebbero tentato di portare via il cane che però, troppo pesante, è stato alla fine lanciato dal sesto piano. L'animale è stato trovato riverso nel giardino. Inutile la corsa dal veterinario, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le telecamere non hanno ripreso estranei

L'unica incongruenza nel racconto è che dalle telecamere di videosorveglianza non risultano in casa persone estranee.