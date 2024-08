Il meteo del 17 e 18 agosto: ultimi giorni di caldo rovente. Da lunedì piove

Due giornata caratterizzata da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Assenza di precipitazioni. Anche se da inizio settimana sono previsti temporali che dovrebbero far scendere le temperature africane degli ultimi giorni.

Da lunedì arivano i temporali, con forti rovesci.

Il meteo del 17 agosto nel dettaglio

Piú precisamente nelle prime ore cielo poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, la temperatura nelle ore piú calde sarà di circa 36°. Intensità dei venti debole da NE al mattino, sempre debole ma da NW nella seconda parte del giorno; le raffiche raggiungeranno circa 12 km/h. Lo zero termico sarà circa 3900 metri in flessione nell'arco della giornata.

Il meteo del 18 agosto

Temperature in lieve calo e nuvolosità in aumento.