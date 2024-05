Il meteo del 18 maggio: sole e caldo, ma occhio ai temporali domenicali

Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, minima 13°C, massima 25°C. In particolare avremo poche nubi al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera.

Il meteo del 18 maggio nel dettaglio

Nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 13°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 29°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:44, il crepuscolo inizia alle ore: 05:14. Il sole tramonta alle ore: 20:28, il crepuscolo termina alle ore: 20:58. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Il meteo del 19 maggio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci o temporali alternati a schiarite.