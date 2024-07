Il meteo del 6 luglio: tanto sole e temperature massime sopra i 30° gradi

Un fine settimana di caldo e sole. La Capitale sarà baciata da una giornata estiva senza troppa afa. Temperature in linea con la media estiva e massime appena sopra i 30 gradi.

Anche domenica non si registreranno precipitazioni

Il meteo del 6 luglio nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 19°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 30°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri con tendenza alla diminuzione.

Il meteo del 7 luglio

Giornata di sole e pochi venti. Temperature tra i 19 e i 31° gradi.

Fonte: Meteo Giuliacci