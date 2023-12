Il meteo di Roma dell'8 dicembre: tanto freddo con la nuova sciabolata artica

Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, con una temperatura di 7°C. Venti moderati da Nord con intensità di circa 17km/h. Si registra assenza di precipitazioni.

Il meteo dell'8 dicembre nel dettaglio

Una giornata caratterizzata da deboli rovesci di pioggia, temperatura minima di 6°C e massima di 12°C. In particolare avremo cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, precipitazioni a carattere di pioggia debole al pomeriggio, pioggia diffusa o rovesci alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 16 e sarà di 12°C, la minima di 6°C alle ore 5, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1640m alle ore 21 e la quota neve minima sarà 1420m alle ore 20. I venti saranno moderati da Est-Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 26km/h.

Il meteo del 9 e del 10 dicembre

Due giornate caratterizzate da generali condizioni di cielo sereno, min 4°C, max 14°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera.

Fonte Meteo Giuliacci