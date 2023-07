Il padel si tinge di rosa: al via a Roma il primo torneo femminile 3 contro 3

Senza dubbio è lo sport del momento. Ma finora è stato sempre visto solo in chiave maschile. O quasi. Per bilanciare i pesi e le misure, si terrà a Roma, domenica 23 Luglio, alle 18 presso Just Padel Tor di Quinto, il primo torneo di padel femminile open 3VS3.

Patrocinato dal Comitato Nazionale Italiano FairPlay del Coni e da MSP Roma e ideato dal Big Team, neoassociazione sportiva che propone un metodo di allenamento inclusivo e adatto a tutti i livelli, il torneo punta ad essere un must nello sport più in voga nei circoli romani.

Formula inedita

Una inedita formula di competizione che si basa sul concetto “vince chi sbaglia di meno” e che prevede una serie di match tra squadre composte da 3 giocatrici: due in campo e una che sostituisce la compagna ogni volta che commette il cosiddetto “errore gratuito”.

Parola dell'esperta

“Il padel è uno sport che sta avendo un grande successo anche tra noi donne e il Big Team è il luogo giusto dove anche le ragazze possono avere le stesse opportunità di allenamento e crescita sportiva al pari della componente maschile” – dichiara Caterina Lolli, responsabile tecnica del Big Team femminile-: l’inclusiva formula prevista dal 3vs3 che vede squadre composte da 3 giocatrici è uno stimolo in più per coinvolgere in maniera inclusiva sempre più donne.”

Just padel Tor di Quinto

“Siamo lieti di ospitare un evento innovativo come questo – aggiunge Matteo Stacchini, responsabile del Just Padel Tor di Quinto – per dare un segnale al mondo sportivo che il Padel ha ancora tanto da offrire.” Al termine del torneo – che vede come sponsor tecnico X3 Por Tres e sponsor ufficiali Laurearsi a distanza e Unipool Italy - è prevista anche la consegna del "Premio FairPlay" da parte del Comitato nazionale FairPlay alla giocatrice che ha dimostrato la maggior sportività in campo, nonostante le sostituzioni.