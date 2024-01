Il padrone ha un malore, il cane non lo abbandona e sale sull'ambulanza

Ha avuto un malore mentre passeggiava con il suo adorato cane alla periferia di Frosinone. I passanti, fortunatamente, hanno notato l'uomo steso a terra e l'animale che guaiva e lo leccava cercando di rianimarlo e hanno subito chiamato l'ambulanza.

Poco dopo è arrivato l'equipaggio del 118, che ha caricato l'uomo sull'ambulanza. Ma insieme al padrone sull'autolettiga è salito anche il cane, e nessuno è riuscito a farlo scendere. Lo ha vegliato fino alle dimissioni dall'ospedale

Amore e fedeltà

A questo punto il medico non ha potuto fare altro che farlo restare sul mezzo fino al pronto soccorso di Cassino. Soltanto quando sono arrivati i parenti dell'uomo, che l'hanno preso in consegna, il cane ha lasciato il suo padrone.

Il precedente

Nereo e la sua cagnetta Lilla erano famosi nel quartiere Pinciano: di notte lui dormiva in una tenda verde con accanto sempre la sua cagnolina. E di giorno mentre lui era intento a leggere libri, lei gli era sempre accanto. All’alba, appena il bar apriva, attraversavano insieme la strada cosi’ lui prendeva un cappuccino e lei poteva scorrazzare un po’ nell’area verde. Anche stamani verso le 5, quando era ancora buio hanno attraversato insieme la strada, Corso d’Italia all’altezza di via Puccini, nel quartiere Pinciano della Capitale, ma un’auto ha travolto Gino Murani, 74enne veneto. L’impatto, fortissimo, non ha lasciato scampo all’anziano clochard molto conosciuto da abitanti, commercianti e impiegati degli uffici di Corso d’Italia, al centro di Roma. Nereo e’ rimasto sull’asfalto, la sua inseparabile cagnolina non e’ stata nemmeno sfiorata ed rimasta miracolosamente illesa, mentre l’automobilista ha proseguito la corsa senza fermarsi. E lei, come sempre e’ rimasta accanto al suo padrone e lo ha vegliato.