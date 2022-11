Imprenditoria femminile: aperto un concorso per idee e progetti “in rosa”

Per favorire l'imprenditoria femminile la Camera di Commercio di Roma ha aperto la 10° edizione del concorso “Bando Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile”.

In palio un contributo da 5000 euro che andrà a finanziare il progetto vincitore.

Il concorso

Il concorso premierà le idee e i progetti più innovative e competitive ed è rivolto a piccole e medie imprese “femminili” nel territorio di Roma e nella provincia. Il progetto imprenditoriale da presentare deve essere originale e innovativo, dal punto di vista dell'attività svolta, del processo produttivo, del servizio clienti e della commercializzazione. Il premio, come detto, consiste in un contributo da 5000 euro a cui si aggiunge un altro contributo pari al 50 % delle spese riconosciute ammissibili, cioè quelle per l'acquisto di materiali e macchinari in relazione al progetto presentato.

Per partecipare le imprese devono essere iscritte alla Camera di Commercio di Roma e devono avere altri requisti, come l'assenza di protesti, denuncia d'inizio attività regolare, versamento annuale di diritto. Le candidature possono essere presentate fino al 20 dicembre.

Le parole del presidente della Camera di Commercio di Roma

“L’imprenditoria femminile rappresenta una componente vitale e strategica del tessuto produttivo locale e nazionale - dice Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, spiegando il bando - I dati ci dicono che, nel nostro territorio, le imprese rosa continuano ad aumentare più della media nazionale, e questo lo dobbiamo al coraggio e alla passione di tante donne impegnate, quotidianamente, a favore del benessere della comunità economica e sociale”.