In una scuola di Fiumicino da quest'anno il vino diventerà materia di studio

Lo studio del vino diventa una materia vera e propria. L'Istituto Baffi di Fiumicino lo ha inserito nei programmi didattici già da settembre. La preside Bernard: “Brillante iniziativa”.

L'Istituto Paolo Baffi di Fiumicino sarà tra le prime scuole in Italia dove il vino sarà oggetto di studio. I corsi inizieranno già da settembre. La preside dell'Istituto Monica Bernard, ha infatti accolto l'iniziativa proposta dall'Associazione nazionale “Le Donne del Vino”, con l'obiettivo di estendere il progetto in tutti gli Istituti Alberghieri e Turistici. “Un'iniziativa che ha portato altro lustro e prestigio alla nostra scuola – ha commentato Monica Bernard, preside dell'Istituto Baffi –. Un ulteriore tassello che si andrà ad aggiungere ai tanti corsi che si tengono nel nostro Istituto”.

Il progetto è nazionale

Le Donne del Vino intendono estendere l'iniziativa a livello nazionale e assicurano che almeno un istituto per regione in Emilia Romagna, Piemonte e Sicilia. L'obiettivo è coprire tutte le scuole d'indirizzo Alberghiero e Turistico. Nessuna di quest'ultime, ha infatti ancora accolto il vino come materia di studio nei programmi. “Facciamo un appello alle associazioni di sommelier, assaggiatori, diplomati WSET, dottori in scienze gastronomiche perchè preparino i docenti necessari a insegnare a centinaia di classi in ogni regione italiana”, ha dichiarato la presidente Donatella Cinelli Colombini.