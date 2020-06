“In via Capua spacciano”: la soffiata di un residente fa arrestare due pusher dalla Polizia di Stato. Oltre la segnalazione della posizione, avvenuta telefonicamente agli agenti del commissariato Torpignattara, il cittadino ha spiegato in modo dettagliato il modus operandi degli spacciatori e la descrizione di uno di loro: “E' privo di una parte del braccio sinistro”.

Arrivati sul posto per accertare quanto segnalato, i poliziotti hanno notato che, da una finestra al piano terra, due uomini con un bilancino erano intenti a pesare della marijuana. Qualificatisi, li hanno invitati ad aprire la porta di casa.

Perquisita l’abitazione, gli investigatori in camera da letto all’interno di uno zainetto hanno rinvenuto un panetto di hashish, un barattolo contenente della “maria”, dosi di cocaina già pronte per essere spacciate e un ulteriore bilancino.

Ultimati gli atti di rito, per C.D. 39enne originario di Latina ma di fatto domiciliato in via Capua sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la direttissima. Per il 34enne della provincia di Lecce invece, la denuncia in stato di libertà.