Incendi, bruciano Tor Vergata e Casal Lumbroso: allarme della Protezione Civile

''Siamo al lavoro in questo momento in due situazioni critiche. Abbiamo un incendio importante in zona Casal Lumbroso e un altro sempre importante a Tor Vergata. Siamo impegnati con squadre della Protezione civile''.

Lo ha detto all'Adnkronos il direttore della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano sui due incendi che sono divampati in alcune zone di Roma.

Fumo anche in centro

Una situazione che sta portando anche ''nel centro della città un odore di bruciato e frammenti di cenere dal cielo. Stimiamo che si tratti della colonna di fumo che parte da Casal Lumbroso''.

"Chiudere le finestre"'

'In questo momento l'unico consiglio è quello di chiudere le finestre in presenza di fumo maleodorante e di non mettere in funzione condizionatori che non abbiano i filtri all'interno, dove invece la situazione è più complicata bisogna anche bloccare i filtri all'interno. In via precauzionale per le zone in prossimità dell'incendio abbiamo attivato Arpa regionale che è andata a posizionare un campionatore.

Sospesa la circolazione ferroviaria

Circolazione ferroviaria sospesa fra Pomezia e Torricola, linea Roma - Napoli via Formia, per un incendio esterno alla sede ferroviaria. In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di RFI. È in corso la riprogrammazione dell'offerta dei treni con cancellazioni, limitazioni e rallentamenti.

Distrutta una fabbrica

Ha interessato anche una fabbrica, che ha riportato ingenti danni, il vasto incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in via del Casale Lumbroso, a Roma. Sul posto anche diverse pattuglie del XII Gruppo Monteverde della polizia locale che sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti sono tuttora impegnati nella gestione della viabilità e nelle chiusure al traffico veicolare di Via del Casale Lumbroso, nel tratto compreso tra Via di Malagrotta e Via Tullio Ascarelli, e altre strade adiacenti a quest’area.

Le rilevazioni dell'Arpa

Nell'incendio non risulterebbero al momento persone ferite. In via precauzionale alcune abitazioni sono state provvisoriamente evacuate. Contattata anche Arpa Lazio per accertamenti del caso. Sono tuttora in atto le operazioni di spegnimento dell’incendio.