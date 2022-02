Incendio in un magazzino a Roma, due giorni dopo spunta il cadavere di un uomo

Giallo a Roma: il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un magazzino andato a fuoco il 12 febbraio.

Un incendio era scoppiato in via Vaccheria Gianni, in zona Prenestina, a Roma. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e, dai primi accertamenti, non erano emersi segnali tali da stabilire che le cause del rogo fossero dolose.

Tragica scoperta

Ieri però i pompieri sono tornati sul posto per la messa in sicurezza e hanno scoperto il cadavere. Sul posto sono intervenuti quindi i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste e i colleghi della settima sezione nucleo investigativo.

Indagini in corso

Al momento gli inquirenti L'uomo potrebbe infatti essere stato ucciso e qualcuno, per nascondere l'omicidio, potrebbe aver dato fuoco alla struttura per nascondere le prove. Oppure, come sembrerebbe più probabile, potrebbe trattarsi di una persona rimasta intrappolata nel magazzino al momento dell'incendio. Un morte arrivata dunque per mancanza di vie di fuga.