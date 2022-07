Incendio Pineto, si indaga sulle cause. Stop treni tra San Pietro-Vigna Clara

I pm indagano sulle cause che hanno provocato l’incendio che lunedì 4 giugno ha distrutto svariati ettari di terreno tra Pineta Sacchetti e Parco del Pineto. Intanto la tratta ferroviaria tra San Pietro e Vigna Clara è stata chiusa per i danni causati dalle fiamme.

I pm di Roma hanno dunque avviato un'indagine per incendio boschivo colposo al momento contro ignoti. A piazzale Clodio verrà mandata una ulteriore documentazione da parte delle forze dell'ordine intervenute.

Le squadre dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute lunedì nella zona a nord della città, in via della Pineta Sacchetti, con il supporto di quattro elicotteri. Le fiamme in tutto hanno bruciato 50 ettari tra Pineta Sacchetti e il Pineto, ma anche diverso verde nei pressi della stazione Aurelia e a Valle Aurelia. In via precauzionale sono stati evacuati un istituto di suore su via Albergotti e diverse abitazioni su via Proba Pretonia e Balduina.

Le fiamme hanno anche danneggiato alcune strutture in legno di un centro sportivo e in un altro circolo in via Ettore Stampini sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo che era visibile a da diversi quartieri della capitale. In base a quanto si apprende l'attività di spegnimento non è stata ancora completata.

Chiuse la linea ferroviaria San Pietro-Vigna Clara

Ferrovie dello Stato ha annunciato la chiusura della tratta per tutta la giornata di martedì 5 luglio, aggiungendo poi che “la circolazione era stata interrotta dalle 15 di ieri. Le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi del segnalamento e le barriere antirumore installate lungo la linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura”.

Incendio al Pineto, gli evacuati rientrano nelle strutture

Intanto gli ospiti evacuati rientrano in strutture comunali. "La situazione nella zona intorno alla Pineta Sacchetti, colpita dall'incendio divampato ieri, piano piano sta tornando alla normalità. La Protezione Civile capitolina, che ringrazio per il pronto intervento e per l'assistenza prestata senza sosta, sta ora accompagnando gli ultimi ospiti a rientrare nelle strutture comunali rimaste coinvolte nell'incendio", ha annunciato l'assessore alle Politiche Sociali, Barbara Funari.

Gli evacuati, 68 anziani della casa di riposo di via Gioacchino Ventura e 25 nuclei del centro di accoglienza per donne sole con bambini, erano stati infatti trasferiti nella vicina caserma di Forte Braschi e poi sistemati in albergo.