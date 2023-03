Incidente mortale a Roma: un uomo muore investito da uno scooter

Incidente mortale a Roma: un uomo di 52 è morto dopo essere stato investito da uno scooter in via Casetta Mattei, alla periferia ovest della Capitale. Anche il 18enne che guidava lo scooter è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'Aurelia Hospital.

Lo scontro è avvenuto alle 13 all'altezza dell'incrocio con via dei Barbi. A perdere la vita è stato un romeno di 52 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente è stato coinvolto anche un 87enne che era alla guida di Fiat 600.

Sono arrivati anche gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli accertamentei sono ancora in corso. La strada è chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni tra l'incrocio con via del Conte e quello con via Carafa.

L'incidente a Case Rosse

È il secondo incidente mortale nel giro di due giorni a Roma. L'altro è avvenuto all'estremo opposto della città, nella borgata di Case Rosse, a est della Capitale. In quel caso l'incidente è avvenuto alle ore 14,30 di martedì 28 marzo, quando una Fiat 500 L guidata da un 59enne si è scontrata con un Suzuki Burgman a bordo del quale c'era un marocchino di 41 anni che è morto sul colpo. Il 59enne è stato sottoposto all'alcol test. Sarà il gruppo Tiburtina della Polizia Locale a ricostruire la dinamica dell'incidente.