Inseguimento da film da Viterbo a Roma: denunciata la signora Fast & Furious

Inseguimento da film ad alta velocità sulla via Cassia, protrattosi da Viterbo a Roma, con scene alla Fast & Furious. Si è resa necessaria la cooperazione tra i Carabinieri della Stazione di Vetralla, le centrali operative di Viterbo e Ronciglione, la Stazione forestale di Caprarola, il Comando provinciale di Roma e la Compagnia Roma - Cassia per poter acciuffare la donna che è stata denunciata.

Una donna, nel pomeriggio di ieri, è stata intercettata dai carabinieri mentre viaggiava a forte velocità in un tratto urbano del Viterbese ed è riuscita a distanziare i militari posti all'inseguimento. Grazie alla compagnia di Ronciglione l'autovettura in questione è stata fermata in un primo momento, nei pressi di Sutri. Dopo aver consegnato i documenti ai carabinieri, tuttavia, la donna alla guida è ripartita all'improvviso ignorando l'Alt degli agenti. Pochi chilometri dopo, a Monterosi, un'altra pattuglia ha provato invano a fermarla e l'inseguimento è continuato fino all'ingresso del Gra, dove la conducente è stata costretta ad arrestarsi a causa del traffico.

L'automobile è stata subito affiancata dagli agenti ma la donna, incredibilmente, è riuscita nuovamente a fuggire lasciando i carabinieri sul posto. L'automobile, a quel punto, è stata successivamente individuata nella zona di Formello: i carabinieri della Stazione locale, con quelli della Roma-Cassia e della Forestale, sono riusciti a circondarla e a costringerla a fermarsi all'altezza della Nomentana. La conducente, nonostante fosse bloccata, ha nuovamente rifiutato di scendere dal mezzo, che peraltro teneva acceso e pronto per ripartire. Onde evitare ulteriori fughe un carabiniere ha infranto il vetro ed ha sottratto le chiavi dell'automobile. Purtroppo, nell'inseguimento, un militare è rimasto ferito ed una autovettura dei Carabinieri è stata danneggiata. La donna non ha fornito le motivazioni del suo gesto. È stata denunciata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.