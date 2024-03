Intelligenza artificiale e giornalismo: Casini abbatte il muro della paura

Il PA Social Day 2024, evento di rilievo nel campo della comunicazione pubblica digitale, ha offerto una piattaforma per discutere delle sfide e delle opportunità che l'Intelligenza Artificiale (IA) presenta per il giornalismo moderno.

Nel corso del panel "Giornalisti alla prova dell’intelligenza artificiale" organizzato a Campobasso, in Molise, presentati da Francesco Di Costanzo, Presidente di PA Social si sono confrontati Pietro Biglia, Marketing Manager de L’Eco della Stampa; Silvia Zucco, Responsabile relazioni esterne e rapporti media di Dire.it, Fernando Diana, CEO di Citynews, Massimiliano Pontillo, Direttore responsabile di Eco in Città e Enrico Maria Casini fondatore di Agensocial e spin doctor digitale (coniato da lui nell'occasione). Casini ha portato avanti un messaggio di ottimismo riguardo al ruolo dell'IA come catalizzatore per l'innovazione nell'informazione e ha espresso la sua convinzione che l'IA debba essere considerata un alleato, non una minaccia, per il giornalismo. Ha evidenziato come l'utilizzo intelligente dell'IA possa accelerare i processi di ricerca e analisi delle notizie, consentendo ai giornalisti di adattarsi al flusso sempre più veloce delle informazioni.

L'uso dell'Ai disciplinato da regole etiche

Casini ha sottolineato l'importanza di disciplinare l'uso dell'IA all'interno delle regole etiche della professione giornalistica, proteggendo così l'integrità e l'autenticità dell'informazione. Ha evidenziato il valore del fattore umano nel processo giornalistico, sottolineando che l'IA può fungere da strumento di supporto per amplificare il talento e l'abilità dei giornalisti umani, anziché sostituirli.

Ai integrata nel giornalismo: il caso Angensocial

Durante il panel, Casini ha presentato Agensocial come esempio tangibile di come l'IA possa essere integrata in modo efficace nel giornalismo. Ha illustrato come il sistema utilizza l'IA e i sistemi di LLM per estrarre informazioni dai social network e creare lanci stampa, migliorando l'efficienza e la tempestività nella diffusione delle notizie.

L'intervento al PA Social Day 2024 ha evidenziato un approccio positivo e costruttivo all'uso dell'IA nel giornalismo. Il suo messaggio di collaborazione tra l'IA e i giornalisti umani sottolinea l'importanza di abbracciare l'innovazione tecnologica senza perdere di vista i valori fondamentali dell'etica giornalistica e dell'autenticità dell'informazione.