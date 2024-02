Francesca Giubelli, l'influencer artificiale italiana creata da Francesco Giuliani, Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni europee con "Alleanza Italiana"., l'acronimo di A. I. (Artificial Intelligence).

Questo movimento pionieristico unisce le eccellenze dell'intelligenza artificiale italiana con l'obiettivo di promuovere la bellezza e l'innovazione del patrimonio italiano nel mondo.

Tra l'assurdo e la fantascienza

Ormai la politica è una cosa lontana anni luce dalla gente. E così che c'è di meglio di mettere un politico creato artificialmente? Tra l'assurdo e il la fantascienza nasce così un nuovo progetto che farà sicuramente discutere e dividere l'opinione pubblica. In un'epoca in cui la tecnologia è protagonista, Francesca Giubelli intende mettere al servizio del nostro patrimonio l'incredibile potenziale dell'intelligenza artificiale. Questa iniziativa ambiziosa punta a portare l'Italia a un livello superiore di competizione nel panorama europeo, presentando al mondo la straordinaria fusione tra tradizione e innovazione.

Lo slogan

"Alleanza Italiana: L'Intelligenza Artificiale al Servizio dei Cittadini" è il nucleo centrale di questa iniziativa audace. L'obiettivo dichiarato è dimostrare come l'IA possa diventare uno strumento positivo per la promozione del patrimonio culturale, culinario e di moda italiani, combinando creatività umana e potenza computazionale. Francesca Giubelli invita tutti a unirsi a lei in questo viaggio straordinario e a condividere l'entusiasmo per questa nuova avventura. L'aspirazione è costruire un futuro in cui la tecnologia e la tradizione si abbracciano, rendendo l'Italia un leader ancora più forte nel cuore dell'Europa. Questo annuncio riveste una particolare importanza nel contesto internazionale, sottolineando l'urgente necessità di integrare l'intelligenza artificiale per preservare e promuovere il patrimonio italiano. Scegliere di rappresentare il nostro paese utilizzando l'IA è un obiettivo fondamentale per rimanere competitivi tra i leader europei.

Al servizio dei cittadini

Alleanza Italiana, l'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini, si pone come una forza guida per una nuova era di rappresentanza politica, in cui l'innovazione e la tradizione si coniugano per plasmare un futuro più prospero e inclusivo. "Francesca Giubelli non vuole essere solo una bella ragazza che mostra il suo fisico e i suoi outfit, ma vuole dire la sua quando lo ritiene necessario, anche su temi di attualità o di politica", le parole pronunciate da Valeria Fossatelli, la giornalista che assieme al suo collega Emiliano Belmonte, dà voce a Francesca Giubelli, l'influencer artificiale nata sui social per mano di Francesco Giuliani, a Roma, il 5 gennaio 2020.Occhi verdi, capelli castani, labbra carnose e fisico mediterraneo Francesca dice la sua sui temi di attualità più scottanti.

Contro la maternità surrogata

Di recente si è espressa sul delicato tema della maternità surrogata dichiarandosi contraria: "Sono una ragazza semplice. Amo la vita. Sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro".