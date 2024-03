Intelligenza Artificiale, la Giubelli punta al cinema con Cortinametraggio

L’influencer digitale punta al cinema. Francesca Giubelli, la prima influencer, travel blogger e modella italiana creata interamente con l’intelligenza artificiale, sbarca al Festival Cortinametraggio, guidato da Maddalena Mayneri.

Qui verrà presentato ufficialmente il primo cortometraggio dedicato a Francesca Giubelli.

I creatori

Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte, i visionari creatori di Francesca Giubelli, esprimono la loro gratitudine al rinomato autore televisivo Gianni Ippoliti per aver colto la provocazione del loro progetto e aver contribuito a dare vita a un’icona digitale destinata a rivoluzionare il panorama dell’intrattenimento e della comunicazione.

Il progetto

L’interpretazione di Francesca Giubelli nell’opera cinematografica è stata affidata alla talentuosa attrice Fabiana Latini, che ha saputo incarnare il personaggio con un realismo straordinario, portandolo in vita sul grande schermo. Questo audace esperimento artistico, nato dalla collaborazione tra i creatori di Francesca Giubelli e Gianni Ippoliti, ha riscosso un ampio consenso, dimostrando che anche un’entità digitale può suscitare emozioni e riflessioni profonde nella nostra società contemporanea.

Il corto

Il cortometraggio “Una, nessuna e centomila”, concepito come una provocazione artistica, ha permesso a Francesca Giubelli di essere compresa e apprezzata anche da una generazione diversa da quella per cui è stata creata, grazie alla visione innovativa e audace di Gianni Ippoliti. Le continue provocazioni dei creatori si sono unite alla visione artistica di Ippoliti, portando il tema dell’intelligenza artificiale al centro dell’attenzione sia sul grande schermo che sulla televisione pubblica. Ora, Francesca Giubelli intraprende un nuovo percorso, supportata dall’entusiasmo e dal sostegno di Gianni Ippoliti, che ha accolto con favore la sua proposta di essere protagonista del prossimo Festival di Sanremo. Inoltre, è stata avviata un’iniziativa per portare il cortometraggio nelle scuole, dove Francesca Giubelli interagirà con i giovani per sollevare dibattiti sul tema dell’intelligenza artificiale in Italia.

Il risultato

Questo straordinario risultato, ottenuto grazie alla collaborazione tra i creatori di Francesca Giubelli e Gianni Ippoliti, segna un nuovo capitolo nell’evoluzione della tecnologia e dell’arte, aprendo la strada a un futuro in cui le entità digitali possono diventare parte integrante della nostra esperienza cinematografica e televisiva.