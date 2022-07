Investito a Ostia, il linguista Luca Serianni muore dopo 3 giorni di coma

Un linguista e filologo italiano, un professore molto amato dagli studenti. Era questo e molto altro Luca Serianni, nato a Roma il 30 ottobre 1947 e morto oggi all'età di 74 anni, dopo tre giorni in coma: era ricoverato dal 18 luglio al San Camillo dopo essere stato investito da un'auto, a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Allievo di Arrigo Castellani, Serianni si era laureato in lettere nel 1970. Professore emerito di Linguistica italiana alla Sapienza, aveva condotto indagini su vari periodi e aspetti della storia linguistica italiana, dal Medioevo a oggi, ed è stato autore di una fortunata grammatica.

Morte Luca Serianni: una vita dedicata alla lingua italiana

Con Maurizio Trifone aveva curato, a partire dal 2004, il Devoto-Oli, vocabolario della lingua italiana, opera di cui, dall'edizione del 2017, è stato coautore. E con Pietro Trifone aveva curato una Storia della lingua italiana in tre volumi. Nel 2017 è stato nominato consulente del Ministero dell'Istruzione per l’apprendimento della lingua italiana. Da molti anni viveva a Ostia, dov’era molto attivo in ambito culturale e sociale: l’anno scorso aveva tenuto, nella cornice della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia.