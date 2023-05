Italia Polo, salta la sfilata per rispetto ai morti in Emilia Romagna

La sfilata dell'Italia Polo Challenge che avrebbe dovuto debuttare nel cuore della Capitale salta. La manifestazione è stata annullata in rispetto del lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

Nel pomeriggio del 24 maggio cavalli e fantini avrebbero dovuto sfilare per le vie del centro di Roma, a partire dalle 16,30. I partecipanti dell'Italia Polo Challenge sarebbero stati scortati dalla Fanfara dei Carabinieri. Il corteo sarebbe partito da largo dei Lombardi, percorrendo via del Corso, poi via Condotti, arrivando infine a piazza di Spagna. Ma questa sfilata quest'anno non si terrà. Il lutto per la tragedia dell'alluvione con le sue 15 vittime ha spinto gli organizzatori ad annulare la sfilata.